A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5. maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. Amsterdam Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5. hafta maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

Başkent Amsterdam'daki Amsterdam Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mike Pickel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Bastian Dankert ve Marco Fritz olacak.

A Grubu'nda günün diğer maçlarında Kazakistan-İzlanda, Çek Cumhuriyeti-Letonya karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin 11'i belli oldu

Milli Takımımız, Hollanda deplasmanında sahaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Hakan Balta, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Töre, Burak Yılmaz ve Volkan Şen 11'i ile çıkacak.

Kılıç'tan başarı dileği

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu akşam oynanacak Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, milli takıma olan güvenini dile getirdi.

Hollanda - Türkiye maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Bakan Kılıç, "Ben Fatih Hoca’nın da milli takım sporcularımızın da çok üst seviyede bir motivasyona sahip olduğunu biliyorum şu anda. Biz inanıyoruz ki milli takımımız bu akşam galip gelecek, yoluna devam edecek. Dolayısıyla onlara da buradan tekrar başarılar diliyorum. Biz kendilerine inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki ay yıldızlı bayrağımızı göğüslerinde taşıyarak en iyi şekilde temsil edecekler."

4 puandayız

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 5. maçlar öncesi Hollanda 6 puanla üçüncü, Türkiye ise 4 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Fransa'da düzenlenecek finallere gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt katılacak. Grup maçları sonucunda en iyi 3. olan takım da yine turnuvada doğrudan yer alacak, diğer üçüncüler ise play-off oynayacak.

Türkiye 56'ıncı, Hollanda 5. sırada!

Hollanda-Türkiye milli maçı öncesi her iki ülke A milli futbol takımları arasında dünya sıralamasında büyük fark bulunuyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) mart ayı dünya sıralamasında Türkiye 594 puanla 56. sırada yer aldı. Almanya'nın 1770 puanla zirvede yer aldığı değerlendirmede 1415 puanlı Hollanda ise 5. sırada.

Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki diğer rakiplerinden Çek Cumhuriyeti 1045 puanla 16., İzlanda 776 puanla 35., Letonya 361 puanla 95., Kazakistan ise 199 puanla 138. sırada yer alıyor.

Eski dost Hiddink

Hollanda-Türkiye mücadelesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Guus Hiddink için ayrı bir anlam taşıyacak.

Türk Milli Futbol Takımı'nın başında 1 Ağustos 2010-16 Kasım 2011 tarihleri arasında görev yapan Hiddink, Türkiye kariyerinde başarılı olamadı. Milliler, büyük umutlarla takımın başına getirilen dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam yönetiminde 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. 12'i resmi, 4'ü özel bu 16 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 12 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda Hiddink ile 12 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Türk Milli Takımı, play-off turunda ise İstanbul'da 3-0 yenildiği Hırvatistan ile Zagreb'de 0-0 berabere kalarak, final biletini rakibine kaptırdı.

Sneijder rakip, Robben ve Van Persıe yok!

Hollanda Milli Takımı'nda Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

Sneijder, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin play-off bileti alması için büyük önem taşıyan İstanbul'daki son maçta Türkiye filelerini havalandırarak, 2-0'lık galibiyette pay sahibi olmuştu.

Bu arada Hollanda Milli Takımı'nda sakatlıkları bulunan önemli oyuncular Robin van Persie ile Arjen Robben, maçta forma giyemeyecek.

Kerimoğlu'nu yakalayacak

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, Hollanda maçında sahaya çıkması durumunda Tugay Kerimoğlu'nun A milli sayısına ulaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 93 kez giyen Emre, Amsterdam Arena'da süre alması durumunda 94 kez ay-yıldızlı formayı giyen Tugay Kerimoğlu'nu yakalayacak.

Türk Milli Takımı'nın 92 yıllık tarihinde en çok forma giyen futbolcu 120 kezle Rüştü Reçber. Rüştü'yü 112 kezle Hakan Şükür, 102 kezle Bülent Korkmaz, 94 kezle de Tugay Kerimoğlu izliyor.

Hollanda ile 11. kez

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. haftasında bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 11. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 10 maçtan 2'sini Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Hollanda 12 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 6 resmi karşılaşmanın tamamı Dünya Kupası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi..

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

Son galibiyet 1997'de!

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son galibiyetini 1997'de aldı.

1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan ay-yıldızlı ekip, daha sonraki 5 maçtan 2'sinde berabere kaldı, son 3'ünü ise yitirdi.

Öte yandan Türkiye, Hollanda ile deplasmanda yaptığı 6 maçtan birini kazandı, 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

5 maçtır golümüz yok

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı son 5 maçta rakibine gol atamadı.

İki ülke A milli takımları arasındaki son 5 maçın 2'si golsüz sona ererken, diğer üçünü Hollanda 1-0 ve 2-0'lık (2 kez) sonuçlarla kazandı.