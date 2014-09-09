A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası öncesi grup eleme maçlarına bu akşam deplasmanda İzlanda sınavıyla başlayacak.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Bebek yönetecek. Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ve Miro Grgic yapacak, dördüncü hakem ise Dalibor Conjar olacak. Müsabakada ilave yardımcı hakemlik görevini ise Domagoj Vuckov ve Ante Vucemilovic üstlenecek.



Türkiye'nin grubunda günün diğer maçlarında Kazakistan-Letonya, Çek Cumhuriyeti-Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında sahaya Onur, Gökhan, Ömer, Ersan, Caner, Mehmet, Emre, Selçuk, Arda, Olcan, Burak ilk 11'i ile çıkacak.

Ay-yıldızlılar, yolun sonunda 8 yıllık bir hasreti bitirip bir büyük turnuvada yeniden boy gösterebilmek hedefiyle 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinin uzun seyahatine çıkıyor.



Milliler, 2010 ve 2014 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alamamıştı.



Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk iki sırada yer aldığı takdirde EURO 2016 biletini cebine koyacak. 53 takımın 9 grup üzerinden oynayacağı elemelerde en iyi grup üçüncüsü de finallere yükselecek. Geri kalan 8 grup üçüncüsünden dördü de aralarındaki ikili play-off'ların ardından finallere katılmaya hak kazanacak.

EURO 2016 finallerinin kura çekimi ise 12 Aralık 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Finallerde 24 takım dörderli olarak 6 gruba ayrılacak.



Evsahibi Fransa, EURO 2016'ya eleme maçları oynamadan doğrudan katılacak.



EURO 2016 elemelerinde 5 takımlı I Grubu'nda yer alan ekipler, resmi eleme müsabakalarının olmadığı milli maç haftalarında finallere direkt olarak katılacak turnuvanın evsahibi Fransa ile hazırlık maçları oynayacak.

518.randevu

A Milliler bu akşam İzlanda ile yapacağı 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında 518. kez sahaya çıkacak. Milli Takım, 91 yıllık tarihinde 269'u resmi, 248'i özel olmak üzere geride kalan 517 maçta 190 galibiyet aldı, 120 kez berabere kaldı, 207 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip 221'i deplasmanda, 220'si iç sahada, 76'sı da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda toplam 686 gol attı, kalesinde 764 gol gördü.

Gruptaki rakipler

FIFA sıralamasında 711 puanla 32. sırada bulunan Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nda da aynı grupta yer aldığı takımlardan birisi.



Grubu ilk sırada tamamlayan ve Brezilya 2014'te de dünya üçüncüsü olmayı başaran Portakallar, 1507 puanla dünya sıralamasının da 3. sırasında yer alıyor. Gruptaki diğer rakiplerden Çek Cumhuriyeti 650 puanla 35, İzlanda 573 puanla 46, Letonya 324 puanla 100 ve Kazakistan da 213 puanla 131. sırada bulunuyor.



Millilerin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 10 maçlık zorlu yolculuğu, bu akşam İzlanda deplasmanında başlayıp, 13 Ekim 2015 günü aynı rakiple iç sahada oynayacağı müsabakayla sona erecek.

Terim'le seri galibiyetler

A Milli Futbol Takımı'nı 1996'da tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan, EURO 2008'de ise yarı final başarısının mimarı olan Fatih Terim, ay-yıldızlı takımın başında 100 maçı geçerek bir rekora imza attı.



EURO 2016 elemeleri için kolları sıvayan Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlılar, özel maçlarda sırasıyla Kuzey İrlanda'yı 1-0, Belarus, İsveç ve İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1, Honduras'ı da 2-0 yendikten sonra ABD'ye 2-1 mağlup oldu, İzlanda öncesi de Danimarka'yı 2-1'le geçti.



Finallere hasret kaldı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2016'ya katılarak, büyük organizasyonlarda üst üste 3 kez yaşadığı hüsranı sonlandırmak amacında.



2008 yılında İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan Türkiye, daha sonraki 3 büyük organizasyonun finallerine katılım hakkı kazanamadı.



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, finalleri televizyondan izlemek zorunda kaldı.



2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubu ikinci sırada bitiren teknik direktör Guus Hiddink'in çalıştırdığı milliler, play-off'ta Hırvatistan'a elenerek, final vizesi alamadı.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne ise Abdullah Avcı ile başlayan, Fatih Terim ile tamamlayan A Milliler, grubu dördüncü sırada bitirince finallere yine gidemedi.