A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

Türkiye A Milli Takımı'nın 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
A Milli Takımımızın Hırvatistan ile 5 Eylül 2017 Salı günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının bilet satışı sona erdi.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maçın taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletleri tükendi.
Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.