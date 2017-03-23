A Milli Takım'ın Finlandiya kadrosu şekillendi

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Çift kale maçla devam eden bugünkü antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim’in kafasındaki ilk 11 şekillenmeye başladı.

24 Mart Cuma Günü Finlandiya ile oynayacakları maç için Antalya Belek’te kampa giren A Milli Takım, bugün üçüncü antrenmanını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Sentido Zeynep Resort Hotel’in sahasında gerçekleştirdi.

Tam kadro antrenman gerçekleştiren milliler, toplu ısınmanın ardından iki gruba ayrılarak yarımşar saat çift kale maç yaptı.

Finlandiya maçıyla ilgili kafasındaki 11’i şekillendiren Fatih Terim, kalede Volkan Babacan, defansta Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, orta sahada da Emre Mor, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Volkan Şen, forvette ise Cenk Tosun’u oynattı.

Terim çift kalenin ikinci yarısında ise Volkan Şen yerine Enes Ünal’ı alarak forveti ikiledi. Fatih Terim, oyuncuları sık sık dikine gitme konusunda uyarırken, Enes Ünal attığı gollerle göz doldurdu.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman açma germe hareketlerinin ardından sona erdi.