-(A) MİLLİ TAKIM'IN BELÇİKA MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR TEGELEN (A.A) - 31.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım, hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü. Milliler, Hollanda'nın Tegelen kasabasında gerçekleştirilen kampın 6. gününde Sportpark Bakenbos'ta akşam antrenman yaptı. Basın mensuplarına ve taraftarlara başındaki yarım saatlik bölümü açık tutulan antrenmanda pas çalışmaları yapan milliler daha sonra taktik çalışmalara geçti. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren ve takımdan ayrı program dahilinde çalıştırılan Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Bu sabah takımdan ayrı olarak sahada çalışmalar yapan Gökhan'ın durumu iyiye giderken, üst adalesindeki ödemin önemli ölçüde geçtiği, diz bölgesinde ağrılarının bulunduğu ifade edildi. Bu arada, millilerin antrenmanını Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl da izlerken, FIFA'nın kongresine giden federasyon başkanı Mahmut Özgener antrenmanda bulunmadı. Belçika maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek (A) Milli Futbol Takımı, Hollanda kampını tamamlayacak.