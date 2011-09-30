A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

T24

A Milli Takımımızın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.A Milli Takımımızın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı maçların aday kadrosu ile programı açıklandı.Milliler, 2 Ekim Pazar saat 17.00'de İstanbul Swissotel The Bosphorus'da toplanacak ve ilk çalışmasını ertesi gün saat 18.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak.A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, EURO 2012 finallerine katılım için büyük önem taşıyan bu iki karşılaşma öncesinde ilk basın toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Swissotel'de yapacak. Hollandalı teknik adam, 6 ve 10 Ekim tarihlerinde birer basın toplantısı daha düzenleyecek.7 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya karşılaşması saat 21.30'da, 11 Ekim'deki Azerbaycan müsabakası ise saat 20.00'de başlayacak. İki karşılaşmaya da Ali Sami Yen Spor KompleksiTürk Telekom Arena ev sahipliği yapacak.Aday kadroya şu oyuncular davet edildi:Kaleciler: Volkan Demirel, Sinan Bolat, Tolga ZenginDefans: Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Serkan Balcı, Göhan Zan, Servet Çetin, Egemen Korkmaz, Remzi Giray Kaçar, Ömer Toprak, Hakan Balta, İsmail KöybaşıOrta saha: Hamit Altıntop, Mehmet Ekici, Tunay Torun, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Yekta Kurtuluş, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Gökhan TöreForvet: Burak Yılmaz, Mevlüt Erdinç, Kazım Kazım, Umut Bulut