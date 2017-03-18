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Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Listede Kayserispor'dan iki isim yer aldı

18 Mart 2017 16:57

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor’dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği’nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.

Listede yer alan isimler şöyle:

Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir

Onur Recep Kıvrak - Trabzonspor

Harun Tekin - Bursaspor

Gökhan Gönül - Beşiktaş

İsmail Köybaşı - Fenerbahçe

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe

Kaan Ayhan - Düsseldorf

Ahmet Çalık - Galatasaray

Çağlar Söyüncü - Freiburg

Ömer Toprak - Bayer Leverkusen

Cengiz Ünder - Başakşehir

Emre Çolak - Deportivo

Mehmet Topal - Fenerbahçe

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş

Okay Yokuşlu - Trabzonspor

Selçuk İnan - Galatasaray

Volkan Şen - Fenerbahçe

Emre Mor - Borussia Dortmund

Enes Ünal - Twente

Arda Turan - Barcelona

Yunus Mallı - Mainz

Cenk Tosun - Beşiktaş

Güray Vural - Kayserispor

Deniz Türüç - Kayserispor

Serdar Gürler - Gençlerbirliği

Olcay Şahan Trabzonspor

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