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Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Fatih Terim, Kazakistan maçı öncesi kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sahayı terk eden Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e aday kadroda yer vermedi

20 Mart 2015 19:49

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 28 Mart Cumartesi günü Hollanda ve 31 Mart Salı günü Lüksemburg ile yapılacak maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 25 kişilik kadroda sürpriz isimlere yer verdi.

Teknik direktör Fatih Terim, Kazakistan maçı öncesi kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sahayı terk eden Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e aday kadroda yer vermedi.

Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile yaşanan 'silah çekme' olayından sonra milli formayı giymeyen Bayer Leverkusen oyuncuları Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ile Feyenoord'da sergilediği performansla alkış alan Kazım Kazım ise tecrübeli hocadan davet aldı.

 

Arda Turan cezalı

 

Atletico Madrid'de top koşturan Arda Turan, kart cezalısı olması sebebiyle 28 Mart Cumartesi günü Hollanda ile Amsterdam’da oynanacak EURO 2016 grup eleme karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın 25 kişilik Hollanda ve Lüksemburg kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Harun Tekin

Savunma: Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Mahmut Tekdemir, Serdar Aziz, Caner Erkin, Hakan Balta

Orta Saha: Mehmet Topal, Gökhan Töre, Volkan Şen, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Mehmet Ekici, Olcay Şahan, Emre Belözoğu, Alper Potuk

Forvet: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Mevlüt Erdinç, Kazım Kazım

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