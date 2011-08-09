-A MİLLİ TAKIMIN 482. RANDEVUSU YARIN İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Estonya ile yapacağı özel maçla birlikte 482. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 253'ü resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan toplam 481 maçta, 172 galibiyet, 114 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 622 gol atarken, kalesinde ise 723 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 3 Haziran 2011 tarihinde Brüksel'de oynadığı EURO 2012 elemeleri maçında Belçika ile 1-1 berabere kalmıştı. -TÜRKİYE İLE ESTONYA 6. KEZ KARŞILAŞACAK- A Milli Futbol Takımı, yarınki özel maçta Estonya ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, aynı zamanda Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alan Estonya ile daha önce 5 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 2'sini Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı. Üçü Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, 1'i de Kayseri'de yapılan, 3'ü özel, 2'i resmi toplam 5 maçta Türkiye'nin 9 golüne, Estonya 4 golle yanıt verdi. Her iki ülke milli takımları 2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alırken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açısından büyük darbe vurmuştu. -HİDDİNK A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINDA 10. RANDEVUDA- A Milliler, yarın Estonya ile yapacağı özel maçla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 10. sınavını verecek. Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 9 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan 4'ünü kazandı, 3'ünü yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı. 6'sı resmi, 3'ü özel bu 9 maçta Türkiye 11 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.