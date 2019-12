A Milli takımı Çek karşısına çıkıyor

T24-



İLK 11 AÇIKLANDI



OKAN BURUK VE EMRE AŞIK MİLLİ TAKIMA VEDA EDECEK

New Jersey'deki Red Bull Arena'da oynanacak ve TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Amerika Futbol Federasyonu'ndan Mark Geiger yönetecek. Geiger'in yardımcılıklarını Chris Strickland ve Anthony Vasoli yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Carlos Rivero.Karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının ilk 11'i de Teknik Direktör Hiddink tarafından açıklandı.Milliler mücadeleye şu 11 ile başlayacak :Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Emre Aşık (Gökhan Zan), Çağlar Birinci, Volkan Şen, Emre Belözoğlu, Okan Buruk (Selçuk Şahin), Arda Turan, Halil Altıntop, Nihat Kahveci(A) Milli Futbol Takımı'na veda edecek iki futbolcu Okan Buruk ve Emre Aşık da bu maçta son kez sahada olacak.Mücadelenin ilk 10 dakikasında oynayacak olan futbolculardan Okan Buruk, ''Çok güzel bir şekilde ayrılıyoruz. Son kez milli formayı giymek çok önemli. Amerika'daki organizasyon da çok güzel geçiyor'' dedi. Milli takımın da çok iyi olduğunu kaydeden Okan, ''Yeni bir nesil geliyor. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum'' diye konuştu.Okan Buruk ile 1992'den beri beraber olduklarının altını çizen Emre Aşık da ''Genç milli takımda beraber başladık. Şimdi de beraber bırakıyoruz. Çok mutluyum. Başkan dahil emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.ABD'nin New Jersey eyaletinde kamp çalışmalarını sürdüren milliler, Çek Cumhuriyeti maçı öncesi dün yaptığı son antrenmanın ardından, ''Manhattan manzaralı'' Hoboken şehrinin sokaklarında stres attı.Sabah erken saatlerde yaptıkları antrenmandan sonra otobüsle Hoboken'daki W Hotel'e dönen (A) Milli futbolculara Teknik Direktör Guus Hiddink'in dinlenmeleri için izin verdiği öğrenilirken, bazı futbolcular Cuma namazı için New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki Ulu Cami'ye gitti.Futbolcuların konakladığı Manhattan manzarasıyla ünlü Hoboken şehri, (A) Milli Futbol Takımı'nın gelmesiyle birlikte adeta Türk akınına uğradı.Teknik Direktör Hiddink'in dinlenmeleri için izin verdiği futbolcular, Hoboken'ın ''gökdelen manzaralı'' Hudson nehri kenarında dolaşarak stres attı.Teknik Direktör Guus Hiddink, (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcıları Oğuz Çetin ve Engin İpekoğlu ile futbolculardan Arda Turan, Colin Kazım, Tuncay Şanlı ve Gökhan Zan gökdelenleriyle ünlü New York'u karşı kıyıdan görmenin keyfini yaşadılar.Başta Arda Turan olmak üzere W Hotel önünde bulunan parkta gezintiye çıkan diğer futbolcular, Amerika'da yaşayan Türkler'in sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Hoboken'a gelen taraftarlar futbolcularla sohbet etme imkanı bulurken, sık sık hatıra fotoğrafı da çektirdiler.Öte yandan, Galatasaray ve (A) Milli Takımı'nın yıldızı Arda Turan'ın kampın sona erdiği 30 Haziran'dan sonra ABD'de bir hafta daha kalmayı planladığı ve bu süre içinde arkadaşlarıyla Los Angeles'a giderek muhtemel NBA finali Los Angeles Lakers-Boston Celtics mücadelesini izleyeceği öğrenildi.