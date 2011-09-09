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Spor

A Milli takımda şanssızlık VİLNİUS (A.A)

09 Eylül 2011 00:57

-A Milli takımda şanssızlık VİLNİUS (A.A) - 08.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu'ndaki ilk maçında dün Fransa'ya yenilen A Milli Takım, Almanya maçı hazırlıklarına başlarken, çalışmada Sinan Güler sakatlandı. Mykolo Romerio Üniversitesi'nin salonunda yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmandaki bir pozisyonda sol ayak bileği burkulan Sinan Güler, çalışmayı tamamlayamadı. Takım doktoru Tahsin Beyzadeoğlu tarafından yapılan kontrolden sonra Sinan'ın ayak bileğine buz tedavisi yapıldı. Beyzadeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan'ın sol ayak bileğinde burkulma sonucu oluşmuş bir bağ yaralanması olduğunu vurgulayarak, ''Çok ciddi bir problem gözükmüyor. Daha önceden de ufak tefek problemler yaşadığı bir ayak bileğiydi. Tedavisine başlandı, akşam da tedavisi sürecek. Sinan, yarın öğleden sonraya kadar sürekli tedavi altında kalacak. Ondan sonra durumuna bakacağız. Ağrısını tolore ettiği oranda oynamasında mahsur yok'' dedi. Bu arada, rahatsızlığı nedeniyle büyükelçilikteki yemeğe katılamayan Kerem Tunçeri, antrenmanda yer aldı. Öte yandan, A Milli Takımın antrenmanda ağırlıklı olarak taktik çalıştığı öğrenildi. Milliler, yarın sabah yapacakları çalışmayla Almanya maçı hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım oyuncularından Emir Preldzic, milli formayı Türkiye'nin zorlamasıyla giydiği şeklinde bir açıklamasının olmadığını söyledi. Antrenmandan sonra gazetecilere açıklama yapan Preldzic, Sloven basınına dün röportaj verdiğini belirterek, ''Öyle bir şey kesinlikle söylemedim. Türkiye'den bana oynama teklifi gelene kadar başka milli takımda oynamak istemediğimi söylemiştim. Türkiye'den teklif gelince hemen kabul ettim'' diye konuştu.

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