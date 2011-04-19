A Milli Takımda Nuri ve Hamit şoku

T24 - Euro 2012 Elemeleri A Grubu'nda 3 Haziran günü Belçika ile kritik bir maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız'da Hamit ve Nuri şoku yaşanıyor.





Sırtındaki ağrı nedeniyle ameliyat olacak olan Hamit Altıntop'un, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da sezon sonuna kadar kalan maçlara çıkamamasına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya 1. Ligi'nin lideri Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Nuri Şahin ise hafta sonu oynanan Freiburg maçında sağ dizinden sakatlanarak sezonu kapattı.

3 Haziran'da Belçika'yla kritik maça çıkacak olan ay-yıldızlılarda Nuri ve Hamit'in oynayamayacak olmasından dolayı endişe hakim. Kulüp doktorlarının verdiği bilgiye göre her iki oyuncu da en az 1 buçuk ay sahalardan uzak olacak.