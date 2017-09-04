A Milli Takımda Hırvatistan maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ukrayna ile deplasmanda yaptığı karşılaşmanın ardından Eskişehir\'e gelen milliler, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde olmak üzere Eskişehirspor Tesisleri\'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Ukrayna karşılaşmasında ilk 11\'de görev alan oyuncular otelde yenilenme çalışması yaptı.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Lucescu, yarın saat 18.15\'te maçın oynanacağı Yeni Eskişehir Stadı\'nda bir basın toplantısı

düzenleyecek.

