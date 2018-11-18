A Milli Takıma sakatlık şoku: iki oyuncu kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Calhanoğlu ve Serdar Aziz yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım, Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Ukrayna ile 20 Kasım’da Antalya’da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı.
Hakan’ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.
Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım’ın Konya’daki kampından ayrıldı.