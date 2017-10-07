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Spor

A Milli Takım'a Finlandiya'da tek kişilik karşılama

Lucescu ve kadrodan bir oyuncu, yarın basın toplantısı düzenleyecek

07 Ekim 2017 22:53

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı, Finlandiya'nın Turku kentinde yalnızca bir taraftar karşıladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.

Ay-yıldızlı ekibi, görmek için yalnızca 1 Türk taraftarın gelmesi dikkati çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.​

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