T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) Milli Takım yarın Zagreb'e gidecek İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 13:27

-(A) Milli Takım yarın Zagreb'e gidecek İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turu rövanş maçı için yarın Zagreb'e gidecek. Ay yıldızlı ekip, yarın sabah Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından başkent Zagreb'e hareket edecek. Kafile, burada The Regent Esplanade Hotel'de konaklayacak. (A) Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını 14 Kasım Pazartesi akşamı, maçın oynanacağı Maksimir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde, teknik direktör Guus Hiddink ve bir futbolcu statta basın toplantısı düzenleyecek. Maksimir Stadı'nda oynanacak Hırvatistan-Türkiye müsabakası TSİ 21.05'te başlayacak. Türk Milli Takımı, gelecek yaz Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi elemelerde son aşama olan play-off turundaki ilk maçta rakibine dün akşam İstanbul'da 3-0 yenilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24