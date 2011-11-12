-(A) Milli Takım yarın Zagreb'e gidecek İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turu rövanş maçı için yarın Zagreb'e gidecek. Ay yıldızlı ekip, yarın sabah Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından başkent Zagreb'e hareket edecek. Kafile, burada The Regent Esplanade Hotel'de konaklayacak. (A) Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını 14 Kasım Pazartesi akşamı, maçın oynanacağı Maksimir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde, teknik direktör Guus Hiddink ve bir futbolcu statta basın toplantısı düzenleyecek. Maksimir Stadı'nda oynanacak Hırvatistan-Türkiye müsabakası TSİ 21.05'te başlayacak. Türk Milli Takımı, gelecek yaz Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi elemelerde son aşama olan play-off turundaki ilk maçta rakibine dün akşam İstanbul'da 3-0 yenilmişti.