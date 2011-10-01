-(A) Milli Takım yarın İstanbul'da toplanıyor İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde, İstanbul'da 7 Ekim Cuma günü Almanya, 11 Ekim Salı günü de Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmalar için belirlenen aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanmaya başlayacak. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar, yarın saat 17.00'den itibaren Swissotel'de bir araya gelecek. Ay-yıldızlı ekip ilk çalışmasını ise 3 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılım için büyük önem taşıyan bu iki karşılaşma öncesinde ilk basın toplantısını, iki futbolcunun da katılımıyla, pazartesi günü saat 12.00'de Swissotel'de düzenleyecek. Hollandalı teknik adam, 6 Ekim Perşembe günü ile 10 Ekim Pazartesi günü de birer basın toplantısı daha yapacak. Bu toplantılara birer milli futbolcu da eşlik edecek. Türk Milli Takımı'nın, Türk Telekom Arena'da 7 Ekim Cuma günü Almanya ile yapacağı karşılaşma saat 21.30'da, 11 Ekim Salı günü Azerbaycan ile oynayacağı müsabaka ise saat 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Guus Hiddink tarafından aday kadroya çağrılan futbolcular şunlar: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Standard Liege), Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Selçuk İnan, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım (Galatasaray), Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio (Beşiktaş), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hamit Altıntop (Real Madrid), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid), Gökhan Töre (Hamburg), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain) ve Umut Bulut (Toulouse).