-(A) MİLLİ TAKIM YARDIMCI ANTRENÖRÜ ENE: "PORTO RİKO YORULDU" ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Porto Riko'yu yenen ve gruptan lider çıkmayı garantileyen (A) Milli Takım'da, yardımcı antrenör Orhun Ene, Porto Riko'nun çok iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Porto Riko 4. periyotta yoruldu ve kazanmamıza yardımcı oldu'' dedi. Ene, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Porto Riko'nun çok iyi bir takım olduğunu ve üç ciddi rakiple oynadığını ifade etti. Porto Riko'nun, oyun kurucu pozisyonundaki Barea'nın alternatifinin olmamasının sıkıntısını yaşadığını belirten Ene, ''Hücumda topu daha çok paylaşabilirdik. Porto Riko 4. periyotta yoruldu ve kazanmamıza yardımcı oldu. Bugün şans yardım etti. Porto Riko son topu sokamadı ve biz kazandık'' dedi. Milli basketbolcu Semih Erden de maça tutuk başladıklarını, ancak daha sonra toparlandıklarını ve Porto Riko gibi güçlü bir rakibi yendiklerini söyledi. Porto Riko Antrenörü Cintron Monolo ise Türkiye'yi tebrik etti. Türkiye'nin dün geceki zor maçın ardından büyük bir iş başardığını ifade eden Monolo, ''Türkiye çok iyi bir takım. Yarın son şansımızı kullanmaya çalışacağız'' diye konuştu. Porto Rikolu oyuncu Nathan Seavy de zor bir maç olduğunu belirterek, ''Türkiye çok iyi bir takım elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı'' dedi.