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Spor

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Türkiye, konuk ettiği Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

03 Eylül 2020 23:00

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup ilk karşılaşmasında Macaristan'ı ağırladı. Türkiye, Sivas'ta oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sivas'ta oynanan karşılaşmada her iki takım da rakip kalede zaman zaman fırsat bulsa da skor tabelası uzun süre değişmedi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Macaristan, 80. dakikada golü frikikten buldu.

Macaristan'ın 19 yaşındaki genç yıldız adayı Dominik Szoboszlai'nin 80. dakikada kullandığı frikik yan direğe çarpıp ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım, Macaristan sınavını 1-0'lık yenilgiyle kapattı. Grubun diğer maçında ise Rusya, sahasında Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti.

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