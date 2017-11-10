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Spor

A Milli Takım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

istanbul DHA     A Milli Futbol Takımımızın ülkeye dönüş yolculuğu Ulu Önder Atatürk'ü anarak başladı

10 Kasım 2017 13:43

istanbul DHA    
A Milli Futbol Takımımızın ülkeye dönüş yolculuğu Ulu Önder Atatürk\'ü anarak başladı.
Romanya\'nın Cluj kentinden Antalya\'ya yapacağı yolculuk öncesinde aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah otelde bir anma töreni düzenlendi. Milli futbolcular saat 09.05\'te Gazi Mustafa Kemal için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Atatürk büstü ve Türk Bayrağı ile birlikte poz veren Milliler TSİ 13.40\'ta Antalya\'ya ulaşacak. Akşam saatlerinde ise Arnavutluk maçının hazırlıkları başlayacak.
(FOTOĞRAFLI)

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