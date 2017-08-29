A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu nezaretindeki ilk çalışmasını İstanbul\'da yaptı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de idmanı takip etti.

A Milli Takım, yarın saat 10.45 ve 18.45\'te yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Akşamki çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutulacak.

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