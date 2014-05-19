T24 LogoT24 Logo
Gündem

A Milli takım tam kadro Soma'ya gidiyor

Soma'da yaşanan maden faciası sonrası A Milli Takım, Akhisar Belediyespor'dan iki, Manisaspor'dan da bir oyuncuyu kadroya aldı

19 Mayıs 2014 11:55

A Milli Takım Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facia sonrası tam kafile olarak Soma'ya ziyarette bulunacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 18 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak kampın kadrosuna Akhisar Belediyespor'dan 2, Manisaspor'dan da 1 oyuncuyu davet etmesi yüz güldürdü. Terim, Akhisar Belediyespor'dan stoper Uğur Demirok ve orta saha oyuncusu Bilal Kısa ile Manisaspor'dan kaleci Volkan Babacan'ı A Milli Takım kadrosuna çağırdı.

Bilal ay yıldızlı formayı 9, Uğur ise 1 kez giyerken, Manisasporlu Volkan Babacan ilk kez A milli takımda görev almanın sevincini yaşayacak. 3 sezondur Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapan Hamza Hamzaoğlu da Fatih Terim'in yardımcısı olarak kafilede yer alacak.

ETİKETLER

a milli takımsporfaciasomaakhisarmanisakadrofatih terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24