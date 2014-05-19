A Milli takım tam kadro Soma'ya gidiyor

A Milli Takım Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facia sonrası tam kafile olarak Soma'ya ziyarette bulunacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 18 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak kampın kadrosuna Akhisar Belediyespor'dan 2, Manisaspor'dan da 1 oyuncuyu davet etmesi yüz güldürdü. Terim, Akhisar Belediyespor'dan stoper Uğur Demirok ve orta saha oyuncusu Bilal Kısa ile Manisaspor'dan kaleci Volkan Babacan'ı A Milli Takım kadrosuna çağırdı.



Bilal ay yıldızlı formayı 9, Uğur ise 1 kez giyerken, Manisasporlu Volkan Babacan ilk kez A milli takımda görev almanın sevincini yaşayacak. 3 sezondur Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapan Hamza Hamzaoğlu da Fatih Terim'in yardımcısı olarak kafilede yer alacak.