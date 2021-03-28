A Milli Takım, Şenol Güneş ile tarih yazdı

A Milli Takım, Şenol Güneş liderliğinde tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki maçı da kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı. Grubun iki favorisinden önce Hollanda'yı 4- 2, dün akşam da Norveç'i 3-0'la geçen Ay-Yıldızlılar böylece, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki maçı kazanmış oldu.

Güneş ayrıca, elemelerdeki iyi başlangıçlarına bir yenisini daha ekledi. Şenol Güneş, elemelerdeki ilk iki maçlar itibariyle; 2002 Dünya Kupası'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, EURO 2004'te ve EURO 2020'de 2'şer galibiyet elde etti.