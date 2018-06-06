A Milli Takım, Rusya deplasmanında beraberlikle yetindi: 1-1

UEFA Uluslar Ligi yolunda hazırlıklarını sürdüren Türkiye, 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile özel maçta bir araya geldi. Türkiye, 7 Eylül’da Uluslar Ligi’nde ilk maçta kozlarını paylaşacağı Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken üç maçlık hazırlık sürecini de noktalamış oldu.

Savunmada Çağlar Söyüncü’nün pas hatasıyla, ceza sahasında topla buluşan Alan Dzagoev’in pasında topu ağlarımıza gönderen Aleksandr Samedov’un golüyle 35’te Rusya tek golünü bulurken Milli Takım’ın tek golü 59’da Yunus Mallı’dan geldi. Yunus’un golü SSCB dağıldıktan sonra Rusya ile oynadığımız dördüncü maçta ilk golümüz oldu. İlk üç maçın ikisini 1-0’lık skorlarla kaybeden milliler, rakibiyle bundan önce yaptığı müsabakada ise 0-0 berabere kalmıştı. Daha önceki 3 maçta rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı’nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı.

Mehmet Zeki Çelik ilk kez

Ay-yıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım’da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez A Milli Takım formasıyla maça çıktı. Öte yandan, A Milli Takım, yaptığı son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel müsabakalarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, İran’ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.