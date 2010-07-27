-(A) MİLLİ TAKIM ROMANYA İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde, 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile özel maç yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Igor Radojcic ve Nikola Tomicic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Halis Özkahya olacak.