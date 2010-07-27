T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) MİLLİ TAKIM ROMANYA İLE KARŞILAŞACAK  İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 14:47

-(A) MİLLİ TAKIM ROMANYA İLE KARŞILAŞACAK  İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde, 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile özel maç yapacak.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Igor Radojcic ve Nikola Tomicic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Halis Özkahya olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24