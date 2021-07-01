A Milli Takım, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

A Milli Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı. Çek Cumhuriyeti'ni 87-70 mağlup eden Milliler, B Grubu'nu lider bitirdi ve yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasında B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Maçın ilk çeyreğinde Furkan Korkmaz'dan gelen 10 sayı ile birlikte Milliler rakibine 17-14'lük üstünlük kurdu.

İkinci çeyrekte 12 Dev Adam farkı 6 sayıya kadar çıkarırken Çek Cumhuriyeti mola dönüşü bulduğu sayılarla öne geçmeyi başardı. Alperen Şengün'ün her iki potada sergilediği iyi performans ay-yıldızların devreyi 45-38 önde kapamasını sağladı.

Üçüncü çeyrekte fark ilk kez çift hanelere çıktı. Rakibine karşı top kayıplarını alt seviye tutan Türkiye son on dakikaya 63-54 üstünlükle girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde A Milli Takım rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla farkı 19'a kadar çeken Milliler, maçı 87-70 kazandı. Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan Türkiye B Grubu'nu lider bitirerek yarı finale yükseldi.

12 Dev Adam, A Grubu'nun ikincisiyle Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Elemelerin diğer grubunda Yunanistan, Kanada ve Çin mücadele ediyor. Grupta Kanada iki maçını da kazanırken Milliler'in rakibinin Yunanistan olması bekleniyor.

Milliler'de Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 sayı kaydetti. Çek Cumhuriyeti'nde ise Tomas Satoransky 15, Jan Vesely 13 sayıyla oynadı.