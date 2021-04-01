A Milli Takım kafilesinde bir Koronavirüs vakası daha; Kaan Ayhan'ın testi pozitif çıktı

A Milli Takımın kadrosunda yer alan Kaan Ayhan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

A Milli Takım kafilesindeki Koronavirüs vakaları artıyor. Son olarak Sassuolo, Kaan Ayhan'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Millilerde Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı.

Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Juventus da Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu ve Merih'in ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptığını belirtti.