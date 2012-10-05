A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın, 12 Ekim Cuma akşamı İstanbul'da Romanya ve 16 Ekim'de Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı FIFA 2014 Dünya Kupası grup eleme maçlarının aday kadrosu ve programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 8’er, Beşiktaş’tan 1 oyuncu yer alırken, diğer oyuncular yurt dışı kulüplerden tercih edildi.

Ay-yıldızlıların 12 Ekim Cuma günü İstanbul’da Romanya’yla, 16 Ekim Salı günü de Budapeşte’de Macaristan ile oynayacağı eleme maçlarının aday kadrosuna davet edilen isimler şöyle:

KALECİ: Volkan Demirel, Cenk Gönen, Mert Günok

DEFANS: Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Hakan Balta, Semih Kaya, Ömer Toprak

ORTA SAHA: Caner Erkin, Mehmet Topal, Aydın Yılmaz, Emre Çolak, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Sercan Sararer, Mehmet Ekici

FORVET: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Mevlüt Erdinç, Tunay Torun

Emre Çolak ve Aydın Yılmaz kadroda

(A) Milli Futbol Takımı’nın 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Romanya ve Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, Galatasaraylı oyuncu Emre Çolak, ilk kez aday kadroya davet edildi.

Abdullah Avcı tarafından, A Milli Takım’ın Romanya ve Macaristan maçları kadrosuna çağrılan 21 yaşındaki Emre Çolak, milli takımların diğer kategorilerine şimdiye kadar 96 kez çağrılmıştı.

Aday kadroda yer alan isimlerden Galatasaraylı Aydın Yılmaz ise, daha önce 11 Ekim 2008 tarihinde yapılan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki Türkiye-Bosna Hersek maçının 18 kişilik kadrosunda yer almasına karşın, forma giymemişti.

A Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek. A Milliler, Romanya maçı için İstanbul’daki ilk antrenmanını, aynı gün saat 19.00’da, kamp süresince tüm antrenmanlarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarınca takip edilebilecek.

A Milli Takım, 9 Ekim Salı günü saat 11.00 ve 19.00’da birer antrenman yapacak. Bu antrenmanlardan saat 11.00’dekinin ilk yarım saatini basın mensupları izleyebilecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise, 10 Ekim Çarşamba günü saat 11.30’da Milli Takım’ın kamp yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde olacak. A Milli Takım, aynı gün saat 19.00’da antrenmana çıkacak yapacak. Bu çalışmaya basın mensupları alınmayacak.

Millilerin, 11 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikasını basın mensupları izleyebilecek.

Ay-yıldızlılar, Romanya maçının hazırlıklarını karşılaşma sabahı saat 11.00’de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

12 Ekim Cuma akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Türkiye-Romanya FIFA 2014 Dünya Kupası grup eleme maçı saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma Star TV’den naklen yayınlanacak.

Milli Takım kafilesi, Romanya maçının ardından 13 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapacağı antrenman ile Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Macaristan’a gidiş 14 Ekim’de

A Milli Takım, 14 Ekim Pazar günü saat 11.00’de başlayacak ve basına 30 dakikası açık olacak antrenmanın ardından, 15.00’te THY uçağı ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Budapeşte’ye hareket edecek.

Milli Takım kafilesi, 16 Ekim Salı akşamına kadar Budapeşte’deki Boscolo Otel’de konaklayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, 15 Ekim Pazartesi günü saat 18.15’te maçın oynanacağı Ferenc Puskas Stadı’nda düzenlenecek. Toplantının ardından saat 19.00’da başlayacak olan A Millilerin antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak.

A Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarını karşılaşma sabahı saat 11.30’da Ferencvaros Stadı’nda basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FIFA 2014 Dünya Kupası grup elemelerindeki Macaristan-Türkiye karşılaşması, 16 Ekim Salı günü saat 20.30’da (TSİ 21.30) Ferenc Puskas Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma Star TV’den naklen yayınlanacak. Milli Takım maçtan sonra İstanbul’a dönecek.