A Milli Takım kadrosu açıklandı

2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde, 15 Ağustos'ta deplasmanda Avusturya ile özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takım'ın aday kadrosu ve programı belirlendi. Kadronun yarısını Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluşturdu.

Eylül ayında başlayacak 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde, 15 Ağustos'ta deplasmanda Avusturya ile özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takım'ın aday kadrosu ve programı belirlendi.

13 Ağustos Pazartesi günü 11.00'de THY'ye ait uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek A Milliler, burada Sofitel Hotel'de konaklayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcunun katılımıyla, 14 Ağustos Salı günü saat 18.30'da Ernst Happel Stadı'nda bir basın toplantısı düzenlenecek.

15 Ağustos Çarşamba günü Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak Avusturya-Türkiye A Milli özel karşılaşması saat 20.30'da (TSİ 21.30) başlayacak.

Müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ján Valášek yönetecek. Yardımcılıklarını Miroslav Benko ve Erik Weiss yapacak.

Dördüncü hakem ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yapacak.

A Milli Takım kafilesi, karşılaşmanın ardından saat 00.45'te (TSİ 01.45) Türkiye'ye dönecek.

A Milli Takım aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

VOLKAN DEMİREL, FEHMİ MERT GÜNOK, GÖKHAN GÖNÜL, HASAN ALİ KALDIRIM, BEKİR İRTEGÜN, EGEMEN KORKMAZ, CANER ERKİN, MEHMET TOPAL (FENERBAHÇE)

SEMİH KAYA, SELÇUK İNAN, BURAK YILMAZ, HAMİT ALTINTOP, UMUT BULUT (GALATASARAY)

İSMAİL KÖYBAŞI, MUSTAFA PEKTEMEK (BEŞİKTAŞ)

TOLGA ZENGİN (TRABZONSPOR)

ÖMER TOPRAK (BAYER 04 LEVERKUSEN)

ARDA TURAN, EMRE BELÖZOĞLU (ATLETICO MADRID)

GÖKHAN TÖRE (RUBIN KAZAN)

KERİM FREI (FULHAM)

NURİ ŞAHİN (REAL MADRID)

SERCAN SARARER (FÜRTH)

MEVLÜT ERDİNÇ (RENNAIS)

TUNAY TORUN (STUTTGART)