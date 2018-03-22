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Spor

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

22 Mart 2018 01:28

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya\'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 18.30\'da yapılan antrenman ısınma hareketeriyle başladı, dar alan oyunları ve tam sahada taktik çalışma ile devam etti. İdman, açma germe egzersizleriyle son buldu.
Dün yapılan antrenmanda düz koşu yapan oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Selçuk İnan da bu akşam takımla birlikte çalıştı. Sol dizinde zorlanma olan Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00\'de Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Antalya\'ya hareket edecek. A Milliler maçın oynanacağı Antalya Stadyumu\'nda saat 19.30\'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu da, aynı gün Antalya Stadyumu\'nda saat 19.00\'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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