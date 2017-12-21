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Spor

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak

21 Aralık 2017 18:11

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Saati henüz açıklanmayan karşılaşma 23 Mart Cuma 2018\'de Antalya Stadyumu\'nda yapılacak. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye\'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.
İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin\'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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