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Spor

A Milli Takım'ın yarınki rakibi Rusya'da Koronavirüs vakası!

Rutin testlere giren oyuncularda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı

10 Ekim 2020 17:38

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ı konuk edecek Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren oyuncularda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Mario Fernandes kadrodan çıkarılırken oyuncu takımdan izole edildi. Öte yandan Mario Fernandes'in semptom göstermediği de belirtildi.

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