A Milli Takım'ın Stefan Kuntz yönetimindeki ilk  aday kadrosu belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Norveç ve Letonya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez aday kadro açıklanırken, kadroya 6 yeni oyuncu dahil edildi. Bu oyunculardan 2 tanesi ilk kez milli takıma çağırıldı. İşte Kuntz'un aday kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı.

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

Kuntz'un kadroya dahil ettiği yeni oyuncular şunlar: