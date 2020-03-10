A Milli Takım'ın hazırlık maçlarına Koronavirüs önlemi

Türkiye'nin Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Slovenya'ya konuk olacağı hazırlık karşılaşması, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynananacak.

Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu