A Milli Takım'ın Euro 2020'deki rakibi İtalya'nın nihai kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Euro 2020'de A Grubu'ndaki rakibi olan İtalya, 26 kişilik tam kadrosunu açıkladı. Genç forvet Giacomo Raspadori, kadrodaki en şaşırtıcı isim oldu.

Roberto Mancini, İtalya'nın turnuva kadrosunu belirledi. Sassuolo forveti Raspadori, Gök Maviler için hiçbir maçta oynamadı, ancak İtalya'nın 11 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya geleceği açılış maçı öncesi kadroya seçildi.

Gianluca Mancini, Matteo Pessina ve Matteo Politano, daha önce Paris Saint-Germain'li Moise Kean'i dışarıda bırakan Teknik Direktör Roberto Mancini'nin kadroya almadığı diğer isimler oldular.

İtalya'nın Euro 2020 kadrosu

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Savunmacılar: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)