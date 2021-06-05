A Milli Takım'ın EURO 2020 açılış maçındaki rakibi İtalya'dan farklı galibiyet

A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağı İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı konuk etti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla İtalya kazandı.

Gök mavililer, 23. dakikada Immobile'nin golüyle skorda üstünlüğü yakaladı. Devre sonunda sahne alan Barella, takımını soyunma odasına 2 farklı üstünlükle götürdü. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Çekya, İtalya'yı durduramadı. Ev sahibi, 66'da Lorenzo Insigne ve 73'te Domenico Berardi ile skoru tayin etti: 4-0.

Roberto Mancini'nin ekibi, turnuva öncesi başka hazırlık maçı yapmayacak. İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım ile karşı karşıya gelecek.