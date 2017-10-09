A Milli Takım için Finlandiya maçının önemi büyük !..

Ülke sıralamasında 2\'inci torba ile 3\'üncü torba sınırındayız

Sercan SAPANATAN / TURKU,(DHA)

Mircea Lucescu dün yapılan basın toplantısında Finlandiya maçının önemine vurgu yapmıştı. Bu vurgunun sebebi UEFA Milli takımlar sıralaması. Türkiye\'nin hem yeni başlayacak \"uluslar ligi\"nde hangi kategoride yer alacağı ve hangi torbadan kura çekimine katılacağını belirleyecek maç Finlandiya maçı olacak.

A milli takım şu an 25. sırada yer alıyor. Milliler, Finlandiya maçını kaybetse de, grup karşılaşmalarını tamamlayan Romanya\'yı geçerek 24. sıraya çıkacak. Ancak son maçını yarın oynayacak Macaristan\'ın Türkiye\'yi geçme şansı bulunuyor. Milliler eğer Finlandiya\'dan puan alamaz, Macaristan da yarın oynayacağı maçta Faroe Adaları\'nı yenerse a milli takımımızı sıralamada geçecek. Bu durumda Türkiye 25. sırada kalacak. UEFA milli takımlar sıralamasında 13 ile 24\'üncü sıra arasındaki ülkeler, B ligi\'ne girecek. Bu takımlar avrupa şampiyonası elemeleri kurasında ikinci torbada yer alacak. Milliler 25. sıraya düşerse şampiyona kuralarında 3\'üncü torbaya düşecek.

