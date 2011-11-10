T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Takım Hırvatistan maçına hazır İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2011 21:32

-A Milli Takım Hırvatistan maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Hırvatistan ile yapacağı play-off turunun ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılar, son çalışmasını teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirdi. Millilerin, bugünkü antrenmanında Kazım Kazım da önce takımla daha sonra da ayrı çalıştı. Sol arka adalesindeki ödem nedeniyle ilk antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve dün ilk kez sahaya çıkarak çalışan Kazım Kazım'ın, bugün ise takımla birlikte ısındıktan sonra fizyoteparist eşliğinde çalıştığı bildirildi. Kazım'ın, yarınki karşılaşmada oynamayacağı açıklandı. Millilerin antrenmanı TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman da izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24