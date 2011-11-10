-A Milli Takım Hırvatistan maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Hırvatistan ile yapacağı play-off turunun ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılar, son çalışmasını teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirdi. Millilerin, bugünkü antrenmanında Kazım Kazım da önce takımla daha sonra da ayrı çalıştı. Sol arka adalesindeki ödem nedeniyle ilk antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve dün ilk kez sahaya çıkarak çalışan Kazım Kazım'ın, bugün ise takımla birlikte ısındıktan sonra fizyoteparist eşliğinde çalıştığı bildirildi. Kazım'ın, yarınki karşılaşmada oynamayacağı açıklandı. Millilerin antrenmanı TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman da izledi.