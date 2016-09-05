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Spor

A Milli Takım Hırvatistan deplasmanından 1 puanla döndü

Karşılaşmanın gollerini Ivan Rakitic ve Hakan Çalhanoğlu attı

05 Eylül 2016 20:51

 A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan, 44. dakikada Ivan Rakitic'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hırvatların golünden 1 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu direk kaleye yolladı. Baraja da çarpan top ağlarla buluştu. 

Hakan Çalhanoğlu'nun golünün ardından hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Mücadelede Hırvatistan'ın 3 şutu direkten döndü. 

Türkiye, bu akşamki rakibi Hırvatistan ile son olarak EURO 2016'da karşılaşmıştı. Mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

Hırvatistan mücadeleye şu 11'le çıktı:

(4-2-3-1) Kalinic - Vrsalijko, Vida, Corluka, Strinic - Badelj, Modric - Brozovic, Rakitic, Perisic - Mandzukic

Türkiye'nin 11'i ise şöyleydi:

(4-1-4-1) Volkan, Serdar, İsmail Köybaşı, Şener, Kaan Ayhan, Okay, Ozan Tufan, Mehmet, Hakan, Emre Mor, Cenk Tosun

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