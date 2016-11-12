A Milli Takım, gruptaki ilk galibiyetini Kosova karşısında elde etti

Türkiye ile Kosova 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geliyor. Milli Takım 50. dakikasında Burak Yılmaz, 52. dakikada Volkan Şen'in bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Türkiye bu galibiyetle puanını 5'e çıkardı.

Kosova karşısında ilk dakikalardan itibaren etkili olan A Milli Takım, sağlı sollu ataklarla oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ay Yıldızlar, özellikle sağ kanattan Volkan Şen'in şekillendirdiği ataklarla tehlikeler yakaladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Milliler, kaleci Ujkani'yi geçemezken, 19. dakika Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top direkte patladı. Volkan Şen'in altı pas içindeki kafa vuruşunu ve Hakan Çalhanoğlu'nun uzaktan sert vuruşunu kaleci Ujkani 2 hamlede kurtardı. Konuk ekipte, 45+1'de Berisha'nın cezasahası içinden vuruşunda top direkten döndü.



A Milliler, ikinci yarıya Oğuzhan-Yunus Mallı değişikliğiyle başlarken; bu değişiklik, 51. dakikada sonuç verdi. Yunus Mallı, sağdan çalımlarla cezasahasına girdi, pasını Burak Yılmaz'a bıraktı. Burak Yılmaz, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturarak A Milli Takımı 1-0 öne geçirdi.



55'te Volkan Şen, Kosova karşısında Ay Yıldızları 2-0 öne geçirdi. Burak Yılmaz'ın direkten dönen şutunu ağlarla buluşturan Volkan Şen, kariyerinde ilk kez Milli Takım formasıyla gol atarken; farkı 2'ye çıkardı.



Kalan dakikalarda oyunu rölantiye alan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Kaptanlık Arda Turan'da

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile oynanan karşılaşmada, milli takımın ilk 11'inde uzun bir aradan sonra yeniden Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'e yer verdi.

2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 3'ü resmi, biri hazırlık olmak üzere 4 maçta aday kadroya alınmayan 4 futbolcu, 143 gün sonra kırmızı-beyazlı formayı yeniden giydi.

A Milli Futbol Takımı'nda, Kosova karşısında sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı. Ay-yıldızlı takımın son 4 maçında kadroya alınmayan Arda'nın yerine Mehmet Topal kaptanlık

Canlı Anlatım:

1. Dakika: Maç, A Milli Takım'ın topa vuruşuyla başladı.

14. Dakika: Volkan Şen ceza sahasına girdi ancak etkisiz vuruşu topu kaleciyle buluşturdu.

16. Dakika: Burak ceza sahası içinde topla buluştu hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18. Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Mehmet Topal'ın vurduğu kafa direkten geri döndü. Mehmet Topal'ın direkten dönen vuruşu A Millilerin şu ana kadar maçtaki en etkili pozisyonu oldu.

20. Dakika: Maçın ilk sarı kartı Amir Rrahmani'ye çıktı

24. Dakika Volkan'ın vuruşunda kaleci Ujkani topu son anda kornere tokatladı

39. dakika: Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada Volkan Şen kale önünde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı Ujkani kurtardı. Dönen topa müdahele eden Volkan Şen yerde kaldı ancak hakem kale vuruşu verdi.

45. Dakika. Kosova maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunda gole çok yaklaştı. V. Berisha'nın vuruşu direkten döndü.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46. Dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı



50. Dakika: Yunus Mallı sol taraftan getirdiği topta ceza sahası içine girer girmez Burak'la buluşturdu, Burak Yılmaz sırtı dönük kaleye vurarak topu ağlara gönderdi.

55. Dakika: Volkan Şen, farkı ikiye çıkarıyor. Ceza yayı içinden Arda Turan'ın ceza sahasına havalandırdığı topta Burak Yılmaz kalecinin üzerinden aşırdı ancak top üst direkten geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Volkan Şen sol ayağıyla topu boş kaleye gönderdi.

A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'i şöyle:

Volkan Babacan, G.Gönül, Ahmet Çalık, M.Topal, Hasan Ali, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Volkan Şen, Burak Yılmaz

Maçın hakemi Macar Bognar

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

Gruptaki kaderini şekillendirecek

Antalya Arena'da Kosova'yı konuk edecek olan A Milliler, grubun seyri açısından kaderini belirleyecek bir maç oynayacak. Terim ve öğrencilerinin 3 maçta topladığı 2 puanın ardından mutlak 3 puan parolasıyla çıkacakları Kosova karşısında puan kaybının ise grupta telafisi yok.

Grupta ilk üç sırada yer alan Hırvatistan ve İzlanda 7'şer puanla bir ve ikinci sırayı paylaşırken, Ukrayna ise 5 puanla üçüncü sırada.

Burak, Arda, Gökhan ve Selçuk yeniden kadroda

Avrupa Şampiyonası'nın ardından yaşanan prim kriziyle, 1 özel 3 resmi maça davet edilmeyen Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Kosova ile oynanacak maçla birlikte yeniden milli takıma çağrıldı.



Ayrıca yarın oynanacak maçın aday kadrosunda da ilkler yaşandı. Medipol Başakşehir'den Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan ile Feyenoord'dan Bilal Başakcıkoğlu ilk kez Türkiye'nin aday kadrosunda yer aldı.