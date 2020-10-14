A Milli Takım geri döndü ama yetmedi

UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2-0 geriye düştüğü maçı Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle çevirerek 1 puanı kurtardı.

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Milinkovic ve Aleksandar Mitrovic'in penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçen Sırbistan'a A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile karşılık verdi.

Bu sonuç sonrası Türkiye üçüncü beraberliğini alırken, puanını da 3'e çıkardı. Konuk Sırbistan ise puanını 2 yaptı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Rusya maçında cezalı duruma düştü.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemedi.

Grubun diğer maçında ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.