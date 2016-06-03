A Milli Takım futbolcuları gece kulübünde eğlendi

Fransa'daki Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcular Kemer'deki gece kulübünde eğlendi.
Antalya'nın Serik İlçesi'nde kamp yapan A Milli Takım'ın oyuncularından Arda Turan, İsmail Köybaşı, Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Hakan Balta Kemer'deki eğlence merkezi Club Aura'da eğlendi.
Gazetecilerin fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmeyen kulüpte, futbolcular güvenlik görevlilerinin oluşturduğu etten duvarla korundu.
Futbolcular fotoğraf ve görüntülerini çekmek isteyen müşterilere de tepki gösterdi.
Futbolcular saat 01.00 sıralarında geldikleri kulüpten 2 saat sonra ayrıldı.