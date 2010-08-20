-(A) MİLLİ TAKIM, FİNALLERE KATILMAYI GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - (A) Milli Bayan Basketbol Takımı, 2011 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (C) Grubu'ndaki 6. maçında Finlandiya'yı 89-64 yendi. Milli takım, grupta iki maçı kalmasına rağmen, 18 Haziran-3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak 2011 Bayanlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finallerine katılmayı garantiledi. Karşılaşmaya iyi başlayan (A) Milli Takım, grupta son sırada bulunan rakibi karşısında ilk periyodu 31-14, devreyi de 49-25 önde tamamladı. Etkili mücadelesini ikinci yarıya taşıyan ve 3. periyodu da 67-42 önde geçen milliler, zayıf rakibi karşısında zorlanmadan karşılaşmayı 89-64 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayıyla Mehtap Gezer olurken, Melek Bilge de 14 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Ay-yıldızlılar, grupta kalan 2 karşılaşmasını 26 Ağustos'da deplasmanda Macaristan, 29 Ağustos'da da Konya'da Karadağ ile yapacak.