T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) Milli Takım, ''en kötü ikinci'' olabilir ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 19:16

-(A) Milli Takım, ''en kötü ikinci'' olabilir ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, dün yapılan maçların ardından (A) Grubu'nda üçüncü sıraya düşen (A) Milli Takım, son maçlarda ikinci sıraya yükselse bile, çok büyük ihtimalle 9 gruptaki ''en kötü ikinci'' takım olacak. Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 16 takım katılacak. Ev sahibi iki ülkenin doğrudan katılacağı şampiyonaya, 9 eleme grubunu lider bitiren takımlar ve ikinciler arasında en iyi puan ve averaja sahip takım doğrudan katılacak. En iyi ikinci takım belirlenirken, bu takımın birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci takımlarla yaptığı maçlar değerlendirmeye alınacak ve 6 takımlı grupları son sırada tamamlayan takımla oynanan maçları değerlendirilmeyecek.  Şampiyonaya katılacak son 4 takım, 8 grubun ikincisinin play-off maçları oynamasıyla belirlenecek ve ikincilerden 4'ü daha şampiyonaya katılacak. -Türkiye ''en kötü ikinci'' olabilir- Elemelerde, dün İstanbul'da Almanya'ya 3-1 yenilen (A) Milli Takım, grupta 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta 11 Ekim'deki son maçlarda Türkiye, Azerbaycan'ı ağırlarken, ikinci sıradaki Belçika ise Almanya ile deplasmanda mücadele edecek. Grupta 9'da 9 yapan ve 10'uncu maçını da kazanmayı hedefleyen Almanya'nın Belçika'ya yenilmemesi ve Türkiye'nin Azerbaycan'ı yenmesi durumunda, (A) Milli Takım ikinci sıraya yükselecek ve play-off oynama hakkı kazanacak.  Diğer gruplara bakıldığında ''en iyi ikinci'' olması mümkün olmayan Türkiye'nin, Kazakistan'dan iki maçta aldığı 6 puan değerlendirme dışı kalacağı için ay-yıldızlılar büyük ihtimalle ''en kötü ikinci'' olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24