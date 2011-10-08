-(A) Milli Takım, ''en kötü ikinci'' olabilir ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, dün yapılan maçların ardından (A) Grubu'nda üçüncü sıraya düşen (A) Milli Takım, son maçlarda ikinci sıraya yükselse bile, çok büyük ihtimalle 9 gruptaki ''en kötü ikinci'' takım olacak. Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 16 takım katılacak. Ev sahibi iki ülkenin doğrudan katılacağı şampiyonaya, 9 eleme grubunu lider bitiren takımlar ve ikinciler arasında en iyi puan ve averaja sahip takım doğrudan katılacak. En iyi ikinci takım belirlenirken, bu takımın birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci takımlarla yaptığı maçlar değerlendirmeye alınacak ve 6 takımlı grupları son sırada tamamlayan takımla oynanan maçları değerlendirilmeyecek. Şampiyonaya katılacak son 4 takım, 8 grubun ikincisinin play-off maçları oynamasıyla belirlenecek ve ikincilerden 4'ü daha şampiyonaya katılacak. -Türkiye ''en kötü ikinci'' olabilir- Elemelerde, dün İstanbul'da Almanya'ya 3-1 yenilen (A) Milli Takım, grupta 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta 11 Ekim'deki son maçlarda Türkiye, Azerbaycan'ı ağırlarken, ikinci sıradaki Belçika ise Almanya ile deplasmanda mücadele edecek. Grupta 9'da 9 yapan ve 10'uncu maçını da kazanmayı hedefleyen Almanya'nın Belçika'ya yenilmemesi ve Türkiye'nin Azerbaycan'ı yenmesi durumunda, (A) Milli Takım ikinci sıraya yükselecek ve play-off oynama hakkı kazanacak. Diğer gruplara bakıldığında ''en iyi ikinci'' olması mümkün olmayan Türkiye'nin, Kazakistan'dan iki maçta aldığı 6 puan değerlendirme dışı kalacağı için ay-yıldızlılar büyük ihtimalle ''en kötü ikinci'' olacak.