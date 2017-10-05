A Milli Takım Dünya Kupası yolunda 

İlk rakip İzlanda

Lucescu iddialı

Ay-Yıldızlılar gruptan nasıl çıkar ?

İki maçı kazanırsak en kötü play-off oynayacağız

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'ndaki son iki maçında yarın İzlanda ile 9 Ekim\'de ise Finlandiya ile karşılaşacak. Grubunda 14 puanla 3\'üncü sırada bulunan Türkiye, Cuma günü saat 21.45\'te Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda grupta 16 puanla 2\'inci sırada yer alan İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

2018 yılında Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına direk katılma şansı bulunan Türkiye için İzlanda maçında tek hedef galibiyet. A Milli Takımın, İzlanda\'ya mağlup olması durumunda Dünya Kupasına katılma şansı bitecek.

Fatih Terim\'in ardından Ağustos ayında A Milli Takımın başına geçen Mircea Lucescu yönetiminde 2 karışılaşmaya çıkan Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Deplasmanda Ukrayna\'ya 2-0 mağlup olan Türkiye, Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynanan Hırvatistan maçını ise 1-0 kazanarak Dünya Kupasına gitme şansını devam ettirdi.

LUCESCU İDDİALI

A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesi maç kitapçığında yer alan açıklamasında iddialı konuştu. Hakem hatalarının etkisiyle Ukrayna\'ya yenilmelerine rağmen Eskişehir\'de taraftarların coşkulu desteğiyle gruptaki en ciddi rakiplerinden Hırvatistan karşısında önemli bir zafer kazandıklarını belirten Rumen teknik adam \"Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı\'nın, Dünya Kupası\'na katılma umutları halen tazeliğini koruyor. Hırvatistan maçında oyuncularımız neler başarabilecek kaliteye sahip olduklarını gösterdiler. Onlar için zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin onlara vereceği itici güç olacaktır. Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo Coelho\'nun bir sözü ile bitirmek istiyorum: Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır\" diye konuştu.

RAKİBİMİZ İZLANDA

Avrupa futbolunda son dönemlerde aldığı sonuçlarla dikkat çeken İzlanda\'yla bugüne dek A Milli Takım ile 10 kez karşılaştı. Bu maçlara Türkiye, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ay-Yıldızlılar 10 gol attığı rakibinden 18 gol yedi. Türkiye, İzlanda karşısında ilk galibiyeti 1994\'te 5-0\'lık farklı bir skorla elde ederken, 2\'inci galibiyetini ise 2 yıl önce 2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Selçuk İnan\'ın attığı frikik golü ile kazanmıştı. Milliler bu maç sonrası 2016 Avrupa Şampiyonasına direk katılma şansını elde etmişti.

Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda İzlanda\'ya karşı oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

AY-YILDIZLILAR GRUPTAN NASIL ÇIKAR ?

Türkiye\'nin, Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası\'na doğrudan katılabilmesi için grubu 1\'inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için

gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu\'nda 14 puanla 3\'üncü sırada bulunan Türkiye\'nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna\'nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan\'ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna\'nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna\'nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.

İKİ MAÇI KAZANIRSAK EN KÖTÜ PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

A Milli Takım kalan iki maçını kazanması halinde en kötü ihtimalle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde edecek. Dünya Kupasına Avrupa\'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım yer alacak. 13 takımın 9\'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani \'en kötü ikinci\' takım play-off oynayamayacak. Geri kalan 8 takım ise play-off oynama hakkı elde edecek. İki ayaklı play-off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.

MİLLİ TAKIMIN İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11\'İ

Mutlak kazanmamız gereken İzlanda maçında teknik direktör Lucescu, Hırvatistan karşısındaki kazanan kadroyu bozmak istemiyor. Rumen hoca; cezalı Hakan Çahlanoğlu yerine Cenk Tosun\'u kanada çekmeyi planlarken, orta sahada forvet arakasında ise Arda Turan\'ı oynatacak. Lucescu forvette Burak Yılmaz\'ı, stoperde ise Serdar Aziz\'i oynatmayı planlıyor.

Türkiye\'nin İzlanda karşısında muhtemel 11\'i şu şekilde olacak: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Caner Erkin, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz