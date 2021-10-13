A Milli Takım'da ortak karar: Soyunma odasına kimse girmeyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'ın, soyunma odasına girilmemesi konusunda bir karar aldığı belirtildi. Soyunma odasına bundan sonra devre arasında ve maçların ardından hiç kimse girmeyecek.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, teknik direktör Stefan Kuntz’un soyunma odasına girilmemesi konusunda ortak bir karar aldığı ortaya çıktı.

Bu konuda yönetimden talepte bulunan Kuntz’un, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve öyle kalmalı" dediği aktarıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un bu karar doğrultusunda önceki Letonya ile oynanan maçın ardından soyunma odasına gitmediği belirlendi. Altıntop’un da kararı desteklediği kaydedildi.

Nihat Özdemir: İşimiz çok zor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Letonya deplasmanında elde edilen kritik galibiyetle gelecek için umutlandıklarını söyledi.

Anlamlı bir galibiyet aldıklarının altını çizen Özdemir, "Ülke olarak sevindik, çok mutlu olduk. Hem gruptaki iddiamızı devam ettirdiğimiz hem de Türkiye’ye son dakikada böyle bir sevinç yaşattığımız için mutluyuz. Ancak bu galibiyete rağmen gruptaki işimiz çok zor, bunun da elbette farkındayız. Hollanda’nın dört puan gerisindeyiz, Norveç’le de aramızda iki puan fark var. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.