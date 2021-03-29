A Milli Takım'da 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda 4 oyuncu Letonya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan oyuncular; Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz oldu.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Letonya maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ilk kampta 28 kişi olduklarını ancak 8 oyuncunun kadrodan çıkarıldığını belirtmişti.
A Milli Takım'da son olarak Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Kaan Ayhan ve Emre Kılınç kadrodan çıkarıldı.
Şenol Güneş, kadroya üç yeni ismin dahil edildiğini duyurmuştu. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kadroya eklendi.