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Spor

A Milli Takım, Belçika'yı konuk ediyor

A milli takım, Kazakistan galibiyetiyle başladığı Euro 2012 elemelerindeki ikinci maçında Belçika'yı İstanbul'da konuk edecek.

07 Eylül 2010 03:00

T24 - A milli takım, Kazakistan galibiyetiyle başladığı Euro 2012 elemelerindeki ikinci maçında Belçika'yı İstanbul'da konuk edecek.


Türkiye, 2010 Dünya Kupası elemlelerinde iki maçta sadece bir puan alabildiği Belçika ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


Milli takım teknik direktörü Guus Hiddink, Euro 2012 elemelerinde ilk iki maçta altı puan hedefi doğrultusunda kazanmak için savaşacaklarını söyledi.


Hiddink, Belçika'nın son dönemde ilerleme kaydeden bir ekip olduğunu ve zorlu bir maç oynayacaklarını ancak Kadıköy'de seyircinin de desteğiyle üç puan almak istediklerini söyledi.


Hollandalı teknik adam, Belçika karşısına,  Astana'da 3-0 kazanılan Kazakistan maçındaki 11 ile çıkma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.


Maç öncesi son antrenmanını Ali Sami Yen Stadı'nda yapan millilerde Trabzonsporlu Selçuk İnan'ın belinde ağrılar olmasına rağmen idmanda yer aldı.


Takımda daha önce sakatlığı bulunan oyuncuların tümünün iyileştiği açıklandı.


Euro 2012 elemelerine Brüksel'de 1-0'lık Almanya yenilgisiyle başlayan Belçika'da hafif sakatlığı bulunan Manchester Cityli Vincent Kompany'nin oynama ihtimali yüksek.


Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat  21.00'da başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.



İç sahada galibiyetimiz yok


İki ülke A milli takımları arasında geride kalan beşi resmi, dördü özel toplam dokuz maçta Belçika üç, Türkiye iki galibiyet alırken, dört maç da berabere sonuçlandı.
       

Altısı Belçika, üçü Türkiye sınırları içindeki bu maçlarda Türk milli takımının attığı 13 gole Belçika 15 golle yanıt verdi.
       

İki ülke milli takımları son kez 10 Ekim 2009 tarihinde Brüksel'de oynanan 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçında karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 Belçika kazandı.
       

Türkiye, Belçika ile iç sahada yaptığı üç maçı da kazanamadı. İkisi İstanbul, biri de Ankara'daki bu maçlardan ikisi berabere sonuçlandı, birini Belçika kazandı.

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