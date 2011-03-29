A Milli Takım, Avusturya'yı Kadıköy'de 2-0 mağlup etmeyi başardı

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A Milli Takımımız 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 5. maçında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Avusturya'yı konuk etti. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Gruptan Almanya'nın ardından ikinci çıkmak için büyük bir önem taşıyan maçta, millilerimizi çok iyi bir taraftar topluluğu destekledi. A Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink bu aksamki maçta değişik bir 11'le sahaya çıktı.Burak Yılmaz'a en önde görev veren Hollandalı teknik adam gerisinde Arda Hamit ve Mehmet Ekici'yi kullandı. Defans 4'lüsünü ise Gökhan Gönül, Servet, Serdar Kesimal ve Hakan Balta'dan oluşturdu.Maça Türkiye çok baskılı başladık. 3. dakikada defans arkasına atılan topa çok iyi hareketlenen Burak kaleciyi geçti, vuruşunda top direkten döndü. Millilerimiz mutlak bir golden oldu. 6. dakikada bu kez Hamit'in ceza sahası dışından sert vuruşunda bu kez kaleci gole izin vermedi.Avusturya ilk tehlikeli atağını 22. dakikada gerçekleştirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Alaba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Milli takımımız golü 28. dakikada buldu. Hakan Balta'nın kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, mükemmel bir hareketle rakibinden sıyrıldı, düzgün vurdu ve milli takımımızı 1-0 öne geçirdi.Golden sonra maçın temposu iyice düştü. Avusturya daha çok topa sahip olurken, milli takımımızda Arda'dan başka insiyatif alan oyuncu olmayınca çok top kaybı yaptık. Ancak yine de skoru korumayı başardık ve maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattık.İkinci yarıya ilk yarıya olduğu gibi istekli başladık. 51. dakikada Arda ceza sahası dışından ayağının dışıyla Quaresma vari bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı. 58. dakikada bu kez Mehmet Ekici'nin ortasına ceza sahası içinde Burak kafayla vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. Ancak 60. dakikadan sonra maç iyice döndü, Avusturya daha çok topa sahip olmaya başladı. Tedirgin bir oyun sergileyen milli takımımız karşısında cesaretlenen Avusturya 69. dakikada serbest vuruş kazandı. Fuchs'un sert şutunda Volkan topu güçlükle kornere çeldi.77. dakikada ise bizi rahatlatan gol geldi. Semih'in pasıyla sağ tarafta hareketlenen Gökhan Gönül rakibinden sıyrıldı ve net bir vuruşla durumu 2-0 yaptı. 83. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Maierhofer'in kullandığı penaltıyı Volkan sola yatarak çıkardı ve taraftarlardan büyük alkış aldı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardık.Türkiye bu galibiyetle grupta puanını 9'a çıkardı. Milli takımımızda özellikle Arda, Selçuk oyuna sonradan dahil olan Semih ve son dakikada penaltı kurtaran Volkan Demirel galibiyette başrolü oynadılar. Arda Turan, A Milli Takım'da 11'de çıktığı son 5 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve Türk futbolu için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. 83. dakikada penaltı kurtaran Volkan ise Fenerbahçe'deki müthiş formunu milli takıma da taşımış oldu.