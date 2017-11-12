A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın Antalya Stadı\'nda oynayacağı Arnavutluk maçı hazırlıklarını teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın saat 20.30\'da Arnavutluk ile yapacağı özel maçın son hazırlığını yaptı. Regnum Carya Golf Spa Resort sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınmayla başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. A Milliler 6\'ya 2 pas çalışmasının ardından, yarı sahada tam takım pas çalışması yaptı.

Dün yapılan antrenmanda fizyoterapist gözetiminde koşan Oğuzhan Özyakup takımla çalıştı. Evlilik işlemleri için izin alan Kenan Karaman da idmanda yer aldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların ısınırken görüntüsü

-Futbolcuların koşması

-Teknik hocaların görüntüsü

-Antrenmandan görüntü

-Lucescu futbolcularla şakalaşması

-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)